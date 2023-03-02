В ДТП на тюменской трассе погибла девушка

Как рассказал сам осужденный, днем 19 августа он у себя дома культурно отдыхал в обществе сожительницы и ее подружки. Выпили спиртного, а под вечер лег спать. Около 23 часов его разбудили женщины и попросили отвезти их в село Абатское, на день рождения ещё одной их общей знакомой. Павел не смог отказать и пьяным сел за руль. По заключению эксперта, на момент смертельного ДТП концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,93 мг/л.