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Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

В ДТП на тюменской трассе погибла девушка

2 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI

Жителя тюменского села осудили на 5 лет за смертельное ДТП под алкоголем

На пять лет в колонию-поселение отправили жителя Абатского района из-за ДТП. По вине 40-мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, погиб человек.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла 29 августа 2022 года. По данным расследования, Павел Л. сел пьным за руль ВАЗ 2112 и вместе с сожительницей и ее подругой поехал из села Тушнолобово в село Абатское. Не доезжая 800 метров до федеральной трассы Тюмень — Омск, мужчина не справился с управлением и правым передним колесом зацепил обочину.

В итоге автомобиль слетел с проезжей части в кювет. От удара водителя и пассажирок выбросило из салона. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получила одна из пассажиров автомобиля.

По факту смертельного ДТП, совершенного пьяным водителем, было возбуждено уголовное дело.

Как рассказал сам осужденный, днем 19 августа он у себя дома культурно отдыхал в обществе сожительницы и ее подружки. Выпили спиртного, а под вечер лег спать. Около 23 часов его разбудили женщины и попросили отвезти их в село Абатское, на день рождения ещё одной их общей знакомой. Павел не смог отказать и пьяным сел за руль. По заключению эксперта, на момент смертельного ДТП концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,93 мг/л.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилось число аварий. В феврале этого года в городе было зарегистрировано 116 ДТП. Для сравнения, в феврале 2022 года число ДТП составляло 72.

В Тюмени более чем на 50% выросло число ДТП
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Суд#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Нетрезвые водители#Тюменская область
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