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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменцы пытаются оставить единственного терапевта в селе

2 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI

Тюменцы собирают подписи, чтобы не лишиться единственного врача в селе

Жители села Салаирка в Тюменском районе собрали больше 50 подписей в защиту терапевта, которого временно переводят на другую работу. По данным подписчицы паблика «ЧС Тюмень», запись к врачу расписана на неделю.
«Очень просим оставить нашего терапевта на своем участке. Это не выход оставлять одних без доктора, чтобы где-то закрыть нехватку кадров. За час в ФАПе села Салаирка собрали более 50 подписей жителей», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» 2 марта.

Отмечается, что терапевт временно привлечена к другим видам работ в Областной больнице №19. Потом она вернётся в ФАП.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинике №5 Тюмени на приём в одно время записывают до 4 человек (детское отделение). На данный момент врачей не хватает.

Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5
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Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Жалобы#Экономика#Врачи#Пациенты#Погода#Дороги
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