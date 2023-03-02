Тюменцы пытаются оставить единственного терапевта в селе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
«Очень просим оставить нашего терапевта на своем участке. Это не выход оставлять одних без доктора, чтобы где-то закрыть нехватку кадров. За час в ФАПе села Салаирка собрали более 50 подписей жителей», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» 2 марта.
Отмечается, что терапевт временно привлечена к другим видам работ в Областной больнице №19. Потом она вернётся в ФАП.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинике №5 Тюмени на приём в одно время записывают до 4 человек (детское отделение). На данный момент врачей не хватает.