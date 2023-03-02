Тюменцы организовали парковочное место возле мусорных контейнеров

Жители Заречного микрорайона Тюмени обвиняют своих соседей в самоуправстве

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя на соседей, проживающих с ним в одном доме по улице Коммунальников. Тюменец написал, что летом прошлого года в целях предотвратить свалку они решили облагородить территорию возле мусорных контейнеров напротив дома.

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