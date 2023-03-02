Тюменцы организовали парковочное место возле мусорных контейнеров

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«Но оказалось, облагораживали для себя любимых, чтобы ставить свои машины, перегораживая правую полосу проезжей части, несмотря на неудобства жителей всего района, на жалобы жильцов. Почему не принимаются никакие меры, куда смотрит управа Центрального района? Обращались к участковому, чтобы установили контейнер для крупногабаритных отходов и убрали машины с проезжей части — все без изменений», — возмутился местный житель.
В комментариях эту жалобу назвали стукачеством. Также подписчики напомнили, что контейнеры для крупногабаритного мусора не ставят уже несколько лет.
Ранее «Наш город» писал, что автовладельцы по улице Республики оставляют свои машины на аварийке, чтобы не платить за парковку. Таких автомобилей там целый караван.