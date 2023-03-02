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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных рядом с СНТ «Суходолье»

2 марта 2023, 06:15
Фото: Тюмень №1

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных в лесу

Несанкционированную свалку с останками крупного рогатого скота обнаружил жители Тюменской области в лесу в районе СНТ «Суходолье». Фотографии и координаты скотомогильника тюменцы опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

В Межрайонной природоохранной прокуратуре «Нашему Городу» сообщили, что ведомство организовало проведение проверки контрольными органами по данной публикации.

В феврале «Наш Город» писал, что незаконный скотомогильник был обнаружен в лесу в районе Велижанского тракта. Месяцем ранее захоронение с останками крупного рогатого скота обнаружили жители Тюменской области в лесном массиве рядом с микрорайоном Суходолье. Тогда по данному факту расследование начал департамент лесного комплекса Тюменской области.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Труп#Свалка#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура
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