Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных рядом с СНТ «Суходолье»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Межрайонной природоохранной прокуратуре «Нашему Городу» сообщили, что ведомство организовало проведение проверки контрольными органами по данной публикации.
В феврале «Наш Город» писал, что незаконный скотомогильник был обнаружен в лесу в районе Велижанского тракта. Месяцем ранее захоронение с останками крупного рогатого скота обнаружили жители Тюменской области в лесном массиве рядом с микрорайоном Суходолье. Тогда по данному факту расследование начал департамент лесного комплекса Тюменской области.