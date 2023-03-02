Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных рядом с СНТ «Суходолье»

В феврале «Наш Город» писал, что незаконный скотомогильник был обнаружен в лесу в районе Велижанского тракта. Месяцем ранее захоронение с останками крупного рогатого скота обнаружили жители Тюменской области в лесном массиве рядом с микрорайоном Суходолье. Тогда по данному факту расследование начал департамент лесного комплекса Тюменской области.