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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Тюменцы могут увидеть сближение Венеры и Юпитера 3 марта. Скрин

2 марта 2023, 11:53
Фото: Скрин паблик ВК STARVISOR

Жители Тюмени получат шанс увидеть сближение Венеры и Юпитера 3 марта. Скрин

Жители Тюмени пока не смогут увидеть «рандеву» Юпитера и Венеры. По данным паблика «Старая Башня», пасмурная погода мешает астрономам и простым горожанам запечатлеть небесное явление.
Сюжет
Тюмень

Шанс представится с 20:00 3 марта до 05:00 4 марта. По данным Гисметео, в это время большая часть облаков над городом рассеется.

«Пока у нас идёт снег и пасмурно, Венера и Юпитер устроили рандеву!», - сообщается в паблике «Старая Башня».

Ранее «Наш город» сообщал, что несмотря на пасмурную погоду, тюменские астрономы смогли увидеть парад Венеры, Юпитера и Луны 23 февраля. При этом сближение небесных тел произошло 22 числа.

Астрономы смогли сфотографировать парад Венеры, Юпитера и Луны над Тюменью. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Астрономия#Фотография#Фотографии#Тюмень
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