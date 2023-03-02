Тюменцы могут увидеть сближение Венеры и Юпитера 3 марта. Скрин

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Шанс представится с 20:00 3 марта до 05:00 4 марта. По данным Гисметео, в это время большая часть облаков над городом рассеется.
«Пока у нас идёт снег и пасмурно, Венера и Юпитер устроили рандеву!», - сообщается в паблике «Старая Башня».
Ранее «Наш город» сообщал, что несмотря на пасмурную погоду, тюменские астрономы смогли увидеть парад Венеры, Юпитера и Луны 23 февраля. При этом сближение небесных тел произошло 22 числа.