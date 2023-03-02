Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов

Эксперты отмечают, что на дефиците в отрасли стройматериалов также может сказаться и то, что многие предприятия, специализирующиеся в данной сфере, в 2022 году были вынуждены приостановить работу из-за падения спроса. Из-за резкого роста цен в начале 2022 года многие тюменцы отложили строительство и ремонт сначала на осень, затем на весну 2023 года.