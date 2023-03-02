Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Эксперты отмечают, что на дефиците в отрасли стройматериалов также может сказаться и то, что многие предприятия, специализирующиеся в данной сфере, в 2022 году были вынуждены приостановить работу из-за падения спроса. Из-за резкого роста цен в начале 2022 года многие тюменцы отложили строительство и ремонт сначала на осень, затем на весну 2023 года.
Теперь эксперты боятся неравномерного распределения спроса на товары. Также специалисты отмечают, что ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. Вероятнее всего, в этом году цены продолжат расти, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за роста цен на стройматериалы могут вырасти в цене квартиры в новостройках. Подорожание составит 12%.