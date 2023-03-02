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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Тюменцев ждет острый дефицит стройматериалов

2 марта 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Тюмени в этом году ожидается острый дефицит стройматериалов

На рынке строительных материалов этой весной может появиться дефицит продукции и подрядных организаций. Такой прогноз делают специалисты на основе роста очереди проектов ИЖС. На данный момент число заявок превышает аналогичный показатель 2021 года на 11%.
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Тюмень

Эксперты отмечают, что на дефиците в отрасли стройматериалов также может сказаться и то, что многие предприятия, специализирующиеся в данной сфере, в 2022 году были вынуждены приостановить работу из-за падения спроса. Из-за резкого роста цен в начале 2022 года многие тюменцы отложили строительство и ремонт сначала на осень, затем на весну 2023 года.

Теперь эксперты боятся неравномерного распределения спроса на товары. Также специалисты отмечают, что ждать снижения цен на стройматериалы не стоит. Вероятнее всего, в этом году цены продолжат расти, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за роста цен на стройматериалы могут вырасти в цене квартиры в новостройках. Подорожание составит 12%.

 

 

В Тюмени квартиры в новостройках могут подорожать на 12%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Стройматериалы#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Дефицит
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