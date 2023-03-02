Тюменский суд признал запрещенной страницу в соцсетях

Между тем похожая по описанию символика с 2021 года являлась отличительным знаком мотоклуба «Мертвая Голова». С 2003 года по 2021 год он носил название Тotenkopf-MG. Клуб был зарегистрирован в Екатеринбурге и входил в Уральскую Ассоциацию Мотоклубов. Отделение клуба также имелось и в Тюмени.