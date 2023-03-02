Тюменский суд признал запрещенной страницу в соцсетях

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
С жалобой в прокуратуру на запрещенную символику, опубликованную в Интернете, обратились жители Абатского района. Было установлено, что XX веке подобная символика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии, а в западном мире стала устойчиво ассоциироваться именно с гитлеровским режимом и идеологией.
Суд признал экстремистской и запрещенной к распространению в нашей стране данную информацию. Правда, автора страницы, где была размещена свастика, найти не удалось — на момент проверки он исчез.
Между тем похожая по описанию символика с 2021 года являлась отличительным знаком мотоклуба «Мертвая Голова». С 2003 года по 2021 год он носил название Тotenkopf-MG. Клуб был зарегистрирован в Екатеринбурге и входил в Уральскую Ассоциацию Мотоклубов. Отделение клуба также имелось и в Тюмени.