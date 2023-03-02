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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:51

Тюменский суд признал запрещенной страницу в соцсетях

2 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI

Тюменский суд признал экстремистским изображение из соцсетей

Суд в Тюменской области признал экстремистскими и запрещенными к распространению изображения нацистской атрибутики и символики фашистских подразделений СС и соединений «Мертвая голова», опубликованные на странице в одной из соцсетей.
Сюжет
Тюмень

С жалобой в прокуратуру на запрещенную символику, опубликованную в Интернете, обратились жители Абатского района. Было установлено, что XX веке подобная символика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии, а в западном мире стала устойчиво ассоциироваться именно с гитлеровским режимом и идеологией.

Суд признал экстремистской и запрещенной к распространению в нашей стране данную информацию. Правда, автора страницы, где была размещена свастика, найти не удалось — на момент проверки он исчез.

Между тем похожая по описанию символика с 2021 года являлась отличительным знаком мотоклуба «Мертвая Голова». С 2003 года по 2021 год он носил название Тotenkopf-MG. Клуб был зарегистрирован в Екатеринбурге и входил в Уральскую Ассоциацию Мотоклубов. Отделение клуба также имелось и в Тюмени.

#Валентина Бурнашева#Байкеры#Новости тюмени#Общество#Жалобы#Тюмень#Экстремизм#Суд#Тюменская область
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