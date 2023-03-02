Тюменские власти возьмут в «оборонном» банке кредит на 2,75 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Финансовое учреждение одержал победу по итогам трех аукционов общей стоимостью 341 миллион рублей, снизив стоимость контракта до 309,4 миллионов рублей.
Согласно официальной информации две кредитные линии на сумма 2 миллиарда рублей будут открыты на 365 дней. Срок действия третьей кредитной линии — 548 календарных дней. При этом доступ к получению средств будет ограничен 183 днями.
Общая сумма процентов за пользование кредитами составит 309,4 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в марте правительство Тюменской области определит победителей еще трех контрактов по предоставлению кредита для покрытия дефицита бюджета на общую сумму 10,75 миллиардов рублей.