nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Тюменские власти возьмут в «оборонном» банке кредит на 2,75 миллиардов рублей

2 марта 2023, 05:57
Фото: 1MI

Тюменские власти получат от «оборонного» банка кредит на 2,75 миллиардов рублей

Тюменские власти нашли банк, готовый открыть кредитную линию на 2,75 миллиардов рублей для покрытия дефицита бюджета. Контракт будет заключен с «Промсвязьбанком», сообщается на портале Госзакупки.

Финансовое учреждение одержал победу по итогам трех аукционов общей стоимостью 341 миллион рублей, снизив стоимость контракта до 309,4 миллионов рублей.

Согласно официальной информации две кредитные линии на сумма 2 миллиарда рублей будут открыты на 365 дней. Срок действия третьей кредитной линии — 548 календарных дней. При этом доступ к получению средств будет ограничен 183 днями.

Общая сумма процентов за пользование кредитами составит 309,4 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в марте правительство Тюменской области определит победителей еще трех контрактов по предоставлению кредита для покрытия дефицита бюджета на общую сумму 10,75 миллиардов рублей.

 

 

 

Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кредит#Дефицит бюджета#Госзакупки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 04:05
В ДТП на тюменской трассе погибла девушка
Сегодня, 03:50
В Садовом товариществе Зелёная роща случился пожар
Сегодня, 03:46
«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег
Сегодня, 02:09
Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала
Вчера, 16:55
Тюменцы стали быстрее находить работу
Вчера, 16:32