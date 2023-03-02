Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, в пробке стоит Червишевсткий тракт — от Тимирязева до Зои Космодемьянской, Трактовая — от Зои Космодемьянской до Мира. Движение затруднено на улицах Мориса Тореза, Запольной, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте — от 30 лет Победы до ТРЦ «Премьер».