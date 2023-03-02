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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки

2 марта 2023, 04:05
Фото: 2 ГИС

Тюменскую объездную дорогу парализовали 9-балльные пробки

Девятибалльные пробки на дорогах зарегистрированы сегодня утром в Тюмени. Километровый затор образовался на Окружной дороге — на пересечении улиц Закалужская и Московский тракт произошла авария.
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ДТП

По данным сервиса 2 ГИС, в пробке стоит Червишевсткий тракт — от Тимирязева до Зои Космодемьянской, Трактовая — от Зои Космодемьянской до Мира. Движение затруднено на улицах Мориса Тореза, Запольной, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте — от 30 лет Победы до ТРЦ «Премьер».

Заторы наблюдаются на улице Республики, 50 лет Октября, Холодильной — от Котовского до Харьковской, Одесской, Харьковской. Также затруднено движение на Профсоюзной и Республики, Челюскинцев и Ленина.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ДТП#Тюмень#Тюменская область
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