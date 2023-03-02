Тюменская компания на грани банкротства задолжала 50 млн по налогам

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Следователи выяснили, что Белоусов вносил в налоговую декларацию ложные сведения, чтобы избежать налоговых выплат. Таким образом с 2016 по 2018 год сумма обмана составила 50 млн рублей.
«АСУ Метрология Сервис» зарегистрирована в 1988 году, ею владеют два брата. Однако в последнее время дела компании идут далеко не в гору. Хоть доход за 2021 год и составил 134,5 миллиона, чистая прибыль уходит в минус на 12,9 миллиона. Выручка от продажи компании равняется 123,2 миллиона, а чистые активы — 65,8 миллиона.
Проверки в организации проходили крайне редко, компанию навещал только Ростехнадзор, у которого к работе фирмы были претензии.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени банкротят «Запсибгидропром». Компания работала с правительственными заказами в Тюменской области.