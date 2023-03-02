Тюменская компания на грани банкротства задолжала 50 млн по налогам

«АСУ Метрология Сервис» зарегистрирована в 1988 году, ею владеют два брата. Однако в последнее время дела компании идут далеко не в гору. Хоть доход за 2021 год и составил 134,5 миллиона, чистая прибыль уходит в минус на 12,9 миллиона. Выручка от продажи компании равняется 123,2 миллиона, а чистые активы — 65,8 миллиона.