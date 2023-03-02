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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Тюменская компания на грани банкротства задолжала 50 млн по налогам

2 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI

С тюменской убыточной компании суд взыскал 50 млн за неоплаченные налоги

Компания «АСУ Метрология Сервис» в лице генерального директора Дмитрия Белоусова, после решения суда обязана выплатить налоговой службе 50 млн рублей. Однако и без этого долга компания уже работает в убыток.
Сюжет
Тюмень

Следователи выяснили, что Белоусов вносил в налоговую декларацию ложные сведения, чтобы избежать налоговых выплат. Таким образом с 2016 по 2018 год сумма обмана составила 50 млн рублей.

«АСУ Метрология Сервис» зарегистрирована в 1988 году, ею владеют два брата. Однако в последнее время дела компании идут далеко не в гору. Хоть доход за 2021 год и составил 134,5 миллиона, чистая прибыль уходит в минус на 12,9 миллиона. Выручка от продажи компании равняется 123,2 миллиона, а чистые активы — 65,8 миллиона.

Проверки в организации проходили крайне редко, компанию навещал только Ростехнадзор, у которого к работе фирмы были претензии.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени банкротят «Запсибгидропром». Компания работала с правительственными заказами в Тюменской области.

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