Тюменец справил нужду в подъезде

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
«Проезд 9 мая, дом № 2. Мужик справил нужду на стену в подъезде и соседки пришли к нему на разборку», — рассказал местный житель.
Другой очевидец прокомментировал, что адрес дома сообщили неправильно, однако он тоже был свидетелем того, что происходило в подъезде.
«Он загадил стену, которую никто убирать не будет. А если бы в этот момент еще ребенок шел? Что у него в голове!» — возмутился тюменец.
Многие горожане не сдержали эмоций, назвав далеко не юного мужчину свиньёй и потребовали вызвать полицию.
Ранее «Наш город» писал, что мусоропровод в доме по улице Республики забит, местные жители вынуждены складировать отходы в подъезде и управляющая компания не реагирует на их жалобы.