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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Тюменец справил нужду в подъезде

2 марта 2023, 16:39
Фото: 1MI

Тюменец справил нужду в одном из подьездов дома 6 микрорайона

Местный житель справил нужду в подъезде по улице Проезд 9 мая. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.
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«Проезд 9 мая, дом № 2. Мужик справил нужду на стену в подъезде и соседки пришли к нему на разборку», — рассказал местный житель.

Другой очевидец прокомментировал, что адрес дома сообщили неправильно, однако он тоже был свидетелем того, что происходило в подъезде.

«Он загадил стену, которую никто убирать не будет. А если бы в этот момент еще ребенок шел? Что у него в голове!» — возмутился  тюменец.

Многие горожане не сдержали эмоций, назвав далеко не юного мужчину свиньёй и потребовали вызвать полицию.

Ранее «Наш город» писал, что мусоропровод в доме по улице Республики забит, местные жители вынуждены складировать отходы в подъезде и управляющая компания не реагирует на их жалобы.

В доме на Республики в Тюмени людям приходится мусорить в подъезде
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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Подъезд#Общество#Тюмень#Тюменцы
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