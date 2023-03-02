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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Тюмень вошла в число лучших городов для жизни в России

2 марта 2023, 16:07
Фото: 1MI

Тюмень заняла четвёртое место в списке лучших городов для жизни в России

Тюмень вошла в четвёрку лучших городов для жизни в РФ после Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Такие рейтинги составили эксперты финансового маркетплейслиста «Сравни».
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Тюмень

При анализе учитывались соотношение стоимости жилья к заработной плате, уровень преступности, плотность населения и средняя продолжительность жизни, а также степень загрязнения воздуха.

В Тюмени можно приобрести квартиру по низкой цене для жителей других городов, а средняя зарплата здесь почти сопоставима с московской и петербургской: по данным Росстата, она составляет 87 292 рубля, в то время как в Санкт-Петербурге — 82 449 рублей.

Показатель средней продолжительности жизни в Тюменской области практически такой же, как у конкурентов, и составляет 71 год.

А вот уровень преступности — один из самых высоких: 119 преступлений на 10 тысяч жителей региона.

Качество воздуха в Тюмени среднее, иногда превышает 50 баллов.

Ранее «Наш город» писал, что в рейтинге лучших медучреждений Тюмени оказались поликлиники № 6, 8, 13 и 14.

 

 

Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Тюмень#Качество жизни#Рейтинг#Средняя зарплата#Преступность#Подростковая преступность#Воздух#Общество#Тюменцы
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