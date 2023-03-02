Тюмень вошла в число лучших городов для жизни в России

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
При анализе учитывались соотношение стоимости жилья к заработной плате, уровень преступности, плотность населения и средняя продолжительность жизни, а также степень загрязнения воздуха.
В Тюмени можно приобрести квартиру по низкой цене для жителей других городов, а средняя зарплата здесь почти сопоставима с московской и петербургской: по данным Росстата, она составляет 87 292 рубля, в то время как в Санкт-Петербурге — 82 449 рублей.
Показатель средней продолжительности жизни в Тюменской области практически такой же, как у конкурентов, и составляет 71 год.
А вот уровень преступности — один из самых высоких: 119 преступлений на 10 тысяч жителей региона.
Качество воздуха в Тюмени среднее, иногда превышает 50 баллов.
Ранее «Наш город» писал, что в рейтинге лучших медучреждений Тюмени оказались поликлиники № 6, 8, 13 и 14.