Тюмень вошла в число лучших городов для жизни в России

В Тюмени можно приобрести квартиру по низкой цене для жителей других городов, а средняя зарплата здесь почти сопоставима с московской и петербургской: по данным Росстата, она составляет 87 292 рубля, в то время как в Санкт-Петербурге — 82 449 рублей.