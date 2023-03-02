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Posted Сегодня, 02:09

Published Сегодня, 02:09

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег

2 марта 2023, 02:09
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили, что возле Грин Хауса образовалась снежная колея

Утро в Тюмени снова началось с жалоб на снег от местных жителей. В паблике «ЧС Тюмень» горожанин рассказал про огромные сугробы в сквере «Берёзовая роща».
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Снег
«Когда уже почистят снег на улице Федорова, 9, возле отеля „Грин Хаус“? Во дворе у березовой рощи уже колея образовалась, и такие сугробы, что можно застрять!» — возмутился анонимный подписчик.

В комментариях одна из тюменок ответила, что двор в центре города по улице Республики находится в таком же состоянии.

По данным сайта горадминистрации, сейчас к уборке улиц привлечено 669 единиц спецтехники, однако, видимо, дорожные службы ещё не добрались до одного из любимых мест отдыха горожан.

Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе на март. Синоптики обещают, что весь месяц будет снежным.

 

Тюменцев в марте ожидают первые дожди. Температура воздуха будет выше нормы
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#Елена Чебоксарова#Снег#Уборка снега#Уборка улиц#Березовая роща#Грин Хаус
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