«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
«Когда уже почистят снег на улице Федорова, 9, возле отеля „Грин Хаус“? Во дворе у березовой рощи уже колея образовалась, и такие сугробы, что можно застрять!» — возмутился анонимный подписчик.
В комментариях одна из тюменок ответила, что двор в центре города по улице Республики находится в таком же состоянии.
По данным сайта горадминистрации, сейчас к уборке улиц привлечено 669 единиц спецтехники, однако, видимо, дорожные службы ещё не добрались до одного из любимых мест отдыха горожан.
Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе на март. Синоптики обещают, что весь месяц будет снежным.