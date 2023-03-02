Студенты тюменских ссузов презентовали полезные изделия для мобилизованных

Тюменские студенты сделали печки-буржуйки для военнослужащих

Студенты колледжа ТИУ и учащиеся Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства презентовали изготовленные ими печки-буржуйки: команды ТИУ завоевали первое и третье места, а команды ТТСИиГХ получили второе место, сообщают в инфоцентре правительства региона.

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