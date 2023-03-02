Студенты тюменских ссузов презентовали полезные изделия для мобилизованных

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:45
Данное мероприятие проводилось в рамках конкурса «Мы вместе». За основу студенты взяли чертежи, согласованные с военкомом Тюменской области. Изготовленные печки прошли испытания на практике, получив одобрение военнослужащих.
Конкурс был проведен по инициативе депутата облдумы Юрия Баранчука и Тюменского отделения Союза машиностроителей РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что пропавший без вести мобилизованный тюменец Александр Васильев погиб в зоне СВО.