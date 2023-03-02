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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Студенты тюменских ссузов презентовали полезные изделия для мобилизованных

2 марта 2023, 15:15
Фото: 1MI

Тюменские студенты сделали печки-буржуйки для военнослужащих

Студенты колледжа ТИУ и учащиеся Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства презентовали изготовленные ими печки-буржуйки: команды ТИУ завоевали первое и третье места, а команды ТТСИиГХ получили второе место, сообщают в инфоцентре правительства региона.
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Воины

Данное мероприятие проводилось в рамках конкурса «Мы вместе». За основу студенты взяли чертежи, согласованные с военкомом Тюменской области. Изготовленные печки прошли испытания на практике, получив одобрение военнослужащих.

Конкурс был проведен по инициативе депутата облдумы Юрия Баранчука и Тюменского отделения Союза машиностроителей РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что пропавший без вести мобилизованный тюменец Александр Васильев погиб в зоне СВО.

 

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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Военнослужащие#Воины#Мобилизованные#Гуманитарная помощь
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