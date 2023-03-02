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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени

2 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI

Электроверсия «Москвича» обойдется тюменцам в 3,5 млн рублей

По уточнённые данным «Нашего города», в Тюмени автомобили «Москвич» будут продавать не 3 марта, а только на следующей неделе. Информацию предоставил официальный дилер московской марки «Автоград».

Минимальная цена на бензиновый вариант кроссовера — 1 970 000 рублей. Электроверсия будет стоить от 3,5 млн. Возможны субсидии при приобретении «Москвича 3е». Все машины будут доступны под заказ.

«На электроавтомобили могут быть предоставлены очень большие скидки. Они могут достигать от 700 до 900 тысяч рублей. Там будет очень хороший вариант по приобретению», — сообщили «Нашему городу» представители «Автограда».

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» начнутся уже 3 марта.

Кроссорвер «Москвич» начинают продавать в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители#Дороги#Экономика#Деньги#Безопасность на дорогах
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