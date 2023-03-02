Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени

Электроверсия «Москвича» обойдется тюменцам в 3,5 млн рублей

По уточнённые данным «Нашего города», в Тюмени автомобили «Москвич» будут продавать не 3 марта, а только на следующей неделе. Информацию предоставил официальный дилер московской марки «Автоград».