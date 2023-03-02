Скидки и перенос сроков: Подробности продажи автомобилей «Москвич» в Тюмени

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Минимальная цена на бензиновый вариант кроссовера — 1 970 000 рублей. Электроверсия будет стоить от 3,5 млн. Возможны субсидии при приобретении «Москвича 3е». Все машины будут доступны под заказ.
«На электроавтомобили могут быть предоставлены очень большие скидки. Они могут достигать от 700 до 900 тысяч рублей. Там будет очень хороший вариант по приобретению», — сообщили «Нашему городу» представители «Автограда».
Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» начнутся уже 3 марта.