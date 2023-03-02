Росводоканал Тюмень завершил строительство водопроводных сетей в Червишево и Онохино

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Работы проведены в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2019 году между региональным правительством, администрацией Тюменского района и «Росводоканал Тюмень».
«В Онохино водоочистные сооружения не справлялись со своими функциями, и его жители очень ждали городскую воду. Мощности червишевского водозабора не удовлетворяли потребностей населения села Червишево, деревни Акияры и перспективного квартала Семейный, не говоря о будущем развитии разрастающихся населенных пунктов. Дальнейшие разработки скважин здесь невозможны, поскольку предполагаемый участок поисково-разведочных работ попадает на земли государственного лесного фронда», — пояснил главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Новые магистральные сети выполнены из современных полимерных материалов. Они не подвержены коррозии, а значит, на долгие годы защитят воду от вторичного загрязнения. Однако, на период пуско-наладочных работ жителям необходимо запастись терпением.
«Такое сложное и масштабное переподключение полностью меняет имеющуюся схему водоснабжения и может стать причиной периодического повышения цветности и мутности воды. Чтобы минимизировать последствия, связанные с перераспределением гидравлических потоков и в кратчайшие сроки нормализовать работу системы водоснабжения, мы проводим интенсивные промывки водопроводов», — пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Промывки сетей будут проводиться до полной стабилизации работы системы водоснабжения. Телефон горячей линии «Росводоканал Тюмень» 540-940. По всем обращениям жителей будет проведена необходимая работа и дана обратная связь.