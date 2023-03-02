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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Путин рассказал об украинских диверсантах в Брянской области

2 марта 2023, 13:23
Фото: Россия 24

Президент РФ назвал терактом произошедшее в Брянской области

Президент РФ прокомментировал атаку украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области. По его словам, совершённое квалифицируется как террористический акт.

Данное заявление прозвучало в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети», - прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Силовые ведомства расследуют произошедшее.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Госдуме РФ рассмотрят предложение оплачивать проезд на отдых семьям погибших военных.

 

В ГД рассмотрят предложение оплачивать проезд на отдых семьям погибших военных
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#Происшествия#Общество#Безопасность#Дела судебные#Уголовные дела#Военные
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