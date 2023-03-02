Путин рассказал об украинских диверсантах в Брянской области

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Данное заявление прозвучало в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети», - прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
Силовые ведомства расследуют произошедшее.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Госдуме РФ рассмотрят предложение оплачивать проезд на отдых семьям погибших военных.