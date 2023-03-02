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Продажа «Москвичей», кредит для Тюменской области на 2 млрд, забавные названия сел

2 марта 2023, 19:48
Фото: 1MI

Кредит для Тюменской области на 2 млрд, забавные названия сел, продажа «Москвичей»

По данны «Нашего города», в областной столице машины «Москвич» будут продавать не 3 марта, а только на следующей неделе. Они будут доступны под заказ в «Автограде».

Подробности продажи внедорожников «Москвич» в Тюмени.

Минимальная цена на бензиновый вариант кроссовера — 1 970 000 рублей. Электроверсия будет стоить от 3,5 млн. Возможны субсидии при приобретении «Москвича 3е». На некоторые экземпляры будут доступны скидки.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» начнутся уже 3 марта.

Правительство Тюменской области намерено взять кредиты на 2,75 млрд рублей.     

«Промсвязьбанк» готов открыть кредитную линию для покрытия дефицита бюджета региона. Финансовое учреждение одержало победу по итогам трех аукционов общей стоимостью 341 миллион рублей, снизив стоимость контракта до 309,4 миллионов рублей.

Согласно официальной информации две кредитные линии на сумма 2 миллиарда рублей будут открыты на 365 дней. Срок действия третьей кредитной линии — 548 календарных дней. При этом доступ к получению средств будет ограничен 183 днями.

Общая сумма процентов за пользование кредитами составит 309,4 миллиона рублей.

Малыши, Локти, Одышка: самые забавные названия тюменских поселений.

Почти 1200 населённых пунктов насчитывается в Тюменской области. Среди них есть населённые пункты с нестандартным названием. Малыши и Медвежка, широкие и поистине русские — как Раздолье и Гуляй-Поле.

Часто имена деревням и селам дают названия животных. Например, в Викуловском районе есть село Бобры, входящее в состав Каргалинского сельского поселения, и Усть-Барсук. В Казанском районе существует деревня Грачи. Село Зайкова располагается в 10 километрах от областного центра. В Сладковском районе можно найти деревню с аппетитным названием Каравай, на карте Бердюжского есть «острый» населенный пункт Чесноки. А в Уватском располагается деревня со «вкусным» наименованием Солянка. Ну, и на десерт — Урочище Плюшкино (Нижнетавдинский район).

Часто можно встретить населенные пункты, названные по аналогии с особенностями ландшафта — к примеру, деревня Горки (Абатский район). 

Малыши, Локти, Одышка: самые забавные названия тюменских поселений
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Безопасность на дорогах#Жалобы#Погода#Александр Мязин
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Малыши, Локти, Одышка: самые забавные названия тюменских поселений
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