Продажа «Москвичей», кредит для Тюменской области на 2 млрд, забавные названия сел

Часто имена деревням и селам дают названия животных. Например, в Викуловском районе есть село Бобры, входящее в состав Каргалинского сельского поселения, и Усть-Барсук. В Казанском районе существует деревня Грачи. Село Зайкова располагается в 10 километрах от областного центра. В Сладковском районе можно найти деревню с аппетитным названием Каравай, на карте Бердюжского есть «острый» населенный пункт Чесноки. А в Уватском располагается деревня со «вкусным» наименованием Солянка. Ну, и на десерт — Урочище Плюшкино (Нижнетавдинский район).