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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Последствия «взрыва» ликвидировали тюменские спецслужбы

2 марта 2023, 09:26
Фото: МЧС Тюменская область

Учения по ликвидации последствий взрыва газа прошли в Тюмени

Учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа прошли в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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МВД

По легенде взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов. Условное ЧП привело к гибели людей. Также сообщалось о пострадавших. Кроме того, нескольких человек спасателям предстояло достать из-под завалов.

Сотрудники МЧС эвакуировали людей с верхних этажей «пострадавшей» многоэтажки и потушили «условный» пожар. Был создан оперштаб по ликвидации последствий ЧП, в который вошли представители городской администрации, оперативных и муниципальных служб.

Охрану общественного порядка в зоне происшествия помогали осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Также свои навыки по действиям в случае ЧП отработали представители АО «Газпром газораспределение Север», ООО «Тюмень Водоканал», АО «УСТЭК», СУЭНКО, ЖКХ, ДРСУ -1 и ПАТП № 1, СУ СК.

Всего в учениях были задействованы 119 человек и 40 единиц техники.

«По итогам мероприятия проведен полный анализ и разбор действий всех участников учений, отмечены положительные моменты и вопросы, требующие детальной проработки», — отметили в МЧС.
Фото: МЧС Тюменская область
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#ЧП#Взрыв#Учения#МЧС#МВД#Росгвардия#Тюменская область#Новости#Вера Романескул
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