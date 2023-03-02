Последствия «взрыва» ликвидировали тюменские спецслужбы

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По легенде взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов. Условное ЧП привело к гибели людей. Также сообщалось о пострадавших. Кроме того, нескольких человек спасателям предстояло достать из-под завалов.
Сотрудники МЧС эвакуировали людей с верхних этажей «пострадавшей» многоэтажки и потушили «условный» пожар. Был создан оперштаб по ликвидации последствий ЧП, в который вошли представители городской администрации, оперативных и муниципальных служб.
Охрану общественного порядка в зоне происшествия помогали осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Также свои навыки по действиям в случае ЧП отработали представители АО «Газпром газораспределение Север», ООО «Тюмень Водоканал», АО «УСТЭК», СУЭНКО, ЖКХ, ДРСУ -1 и ПАТП № 1, СУ СК.
Всего в учениях были задействованы 119 человек и 40 единиц техники.
«По итогам мероприятия проведен полный анализ и разбор действий всех участников учений, отмечены положительные моменты и вопросы, требующие детальной проработки», — отметили в МЧС.