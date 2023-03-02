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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Олимпийский чемпион Пекина Превц госпитализирован после травмы на тренировке

Сегодня, 13:52
Словенский прыгун с трамплина Петер Превц находится в сознании и разговаривает после полученной на тренировке травмы.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на словенские СМИ.

Превц во время отрыва от трамплина совершил ошибку и упал, сильно ударившись в основание. Спортсмен был эвакуирован на носилках и доставлен в госпиталь для обследования.

По данным источника, дальнейшее участие олимпийского чемпиона Пекина в домашнем чемпионате мира, который проходит в Планице, зависит от результатов медицинского обследования.

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