Олимпийский чемпион Пекина Превц госпитализирован после травмы на тренировке

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на словенские СМИ.
Превц во время отрыва от трамплина совершил ошибку и упал, сильно ударившись в основание. Спортсмен был эвакуирован на носилках и доставлен в госпиталь для обследования.
По данным источника, дальнейшее участие олимпийского чемпиона Пекина в домашнем чемпионате мира, который проходит в Планице, зависит от результатов медицинского обследования.