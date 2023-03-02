Около 200 тюменских ИТ-компаний прошли государственную аккредитацию

В настоящее время государственную аккредитацию имеют около 200 тюменских ИТ-компаний. Теперь их может стать больше, так как правительство России расширило перечень видов экономической деятельности фирм, претендующих на получение мер господдержки, сообщает областной департамент информатизации.

Сейчас заявку на аккредитацию также смогут подать: производители оборудования средств связи;

все разработчики программного обеспечения (ОКВЭДы класса 62);

организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области биотехнологии, естественных и технических наук;

предприятия, осуществляющие издательскую деятельность;

компании по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Аккредитация необходима, для того чтобы воспользоваться мерами государственной поддержки, включая налоговые преференции, льготную ипотеку для специалистов, отсрочку от призыва на военную службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок. «В Тюменской области более 300 организаций занимаются научными исследованиями и разработками. В случае, если доля доходов от деятельности в области ИТ составляет более 30% и при соответствии остальным критериям, такие предприятия смогут получить аккредитацию в реестре Минцифры России», — пояснили в департаменте информатизации. Напомним, в Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации. В частности, специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки.