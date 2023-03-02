Около 200 тюменских ИТ-компаний прошли государственную аккредитацию

Posted 2 марта 13:23
Published 2 марта 13:23
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Сейчас заявку на аккредитацию также смогут подать:
Аккредитация необходима, для того чтобы воспользоваться мерами государственной поддержки, включая налоговые преференции, льготную ипотеку для специалистов, отсрочку от призыва на военную службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных налоговых проверок.
«В Тюменской области более 300 организаций занимаются научными исследованиями и разработками. В случае, если доля доходов от деятельности в области ИТ составляет более 30% и при соответствии остальным критериям, такие предприятия смогут получить аккредитацию в реестре Минцифры России», — пояснили в департаменте информатизации.
Напомним, в Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации. В частности, специально для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, разработан ИТ-навигатор, который помогает подобрать индивидуальные меры поддержки.