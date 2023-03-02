ОК запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

Одноклассники регулярно поддерживают социальные инициативы. В октябре прошлого года ОК и столичные психологи запустили проект, который помог жителям России лучше понять себя и окружающих. В серии познавательных видеоуроков пользователи узнали, почему так важна психологическая поддержка, как реагировать на свои внутренние ощущения и переживания и как поддержать близких в непростой жизненный период или в состоянии депрессии.