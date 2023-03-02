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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Новый фильм про человека-муравья выйдет в российских кинотеатрах

Сегодня, 07:54
Очередной фильм от Marvel Studios «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выходит в российских кинотеатрах.

Как передают “Известия”, прокатчики не получили лицензию на показ картины, поэтому вносят в отчетность о просмотрах предыдущий фильм о человеке-муравье, на который у них есть разрешение.

Сообщается, что в отечественных кинотеатрах кино выходит 2 марта. Его можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи и других городах, и их число растет.

Уточняется, что за распространение ленты отвечает Walt Disney Studios Motion Pictures, которая свернули свою работу в России.

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