Новый фильм про человека-муравья выйдет в российских кинотеатрах

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Как передают “Известия”, прокатчики не получили лицензию на показ картины, поэтому вносят в отчетность о просмотрах предыдущий фильм о человеке-муравье, на который у них есть разрешение.
Сообщается, что в отечественных кинотеатрах кино выходит 2 марта. Его можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи и других городах, и их число растет.
Уточняется, что за распространение ленты отвечает Walt Disney Studios Motion Pictures, которая свернули свою работу в России.