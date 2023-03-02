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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

На Тюменскую область надвигается опасная погода. Возможны ЧС

2 марта 2023, 08:39
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

Жителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях и штормовом ветре 2 марта.
Сюжет
Тюмень

По данным метеорологов Гидрометцентра России, в регионе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Непогода может наблюдаться до восьми часов вечера.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны ЧС, авариями систем электроснабжения, обрывы линий электропередач. Также возможны задержки авиарейсов и дорожно-транспортные происшествия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу, 3 марта, ожидается резкое понижение температуры воздуха до -16 -18.

В Тюмени похолодает до -18, но ненадолго
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Шторм#Сильный ветер#Тюмень#Тюменская область
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