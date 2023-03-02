На Тюменскую область надвигается опасная погода. Возможны ЧС

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По данным метеорологов Гидрометцентра России, в регионе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Непогода может наблюдаться до восьми часов вечера.
Из-за неблагоприятных погодных условий возможны ЧС, авариями систем электроснабжения, обрывы линий электропередач. Также возможны задержки авиарейсов и дорожно-транспортные происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу, 3 марта, ожидается резкое понижение температуры воздуха до -16 -18.