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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

На стройке погиб работник тюменской компании

2 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI

Работник тюменской компании погиб на стройке

Работник тюменской компании «Металлресурс» погиб при подготовке бетона к транспортировке в Новый Уренгой (ЯНАО). По данным ГИТ Тюменской области, мужчина скончался после отравления генераторными парами.
«Согласно медицинскому свидетельству о смерти, работник получил отравление генераторным газом с неопределенными намерениями», - сообщается на сайте ГИТ по Тюменской области.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

Стоит отметить, что ООО «Металлресурс» работает в строительной сфере Тюменской области с 2012 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 февраля на стройке погиб рабочий. В ситуации сейчас разбираются сотрудники региональной ГИТ.

На строительной площадке погиб тюменец
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погибшие#Расследования#Работа
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