На стройке погиб работник тюменской компании

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
«Согласно медицинскому свидетельству о смерти, работник получил отравление генераторным газом с неопределенными намерениями», - сообщается на сайте ГИТ по Тюменской области.
Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
Стоит отметить, что ООО «Металлресурс» работает в строительной сфере Тюменской области с 2012 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 февраля на стройке погиб рабочий. В ситуации сейчас разбираются сотрудники региональной ГИТ.