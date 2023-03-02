Среди них встречаются деревни и села с довольно стандартными названиями, подобные которым можно увидеть едва ли не в каждом регионе — Киселево, Сосновка, Лесное. Однако есть и необычные наименования: романтичные и звучные — как Рассвет и Выстрел, милые и забавные — как Малыши и Медвежка, широкие и поистине русские — как Раздолье и Гуляй-Поле. Подробнее о них — в материале «Нашего города».