Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Среди них встречаются деревни и села с довольно стандартными названиями, подобные которым можно увидеть едва ли не в каждом регионе — Киселево, Сосновка, Лесное. Однако есть и необычные наименования: романтичные и звучные — как Рассвет и Выстрел, милые и забавные — как Малыши и Медвежка, широкие и поистине русские — как Раздолье и Гуляй-Поле. Подробнее о них — в материале «Нашего города».
Часто имена деревням и селам дают названия животных. Например, в Викуловском районе есть село Бобры, входящее в состав Каргалинского сельского поселения, и Усть-Барсук. В Казанском районе существует деревня Грачи с населением в чуть более 600 человек, а в Исетском — деревня Кукушки. В Голышмановском городском округе есть деревня Медвежка, располагающаяся на берегах одноименной реки. А в Армизонском районе — поселок с ласковым наименованием Коровинка. Населенный пункт с милым именем Зайкова располагается в 10 километрах от областного центра.
Гастрономические имена — тоже не редкость. В Сладковском районе можно найти деревню с аппетитным названием Каравай, на карте Бердюжского есть «острый» населенный пункт Чесноки. А в Уватском располагается деревня со «вкусным» наименованием Солянка. Ну, и на десерт — Урочище Плюшкино (Нижнетавдинский район).
Часто можно встретить населенные пункты, названные по аналогии с особенностями ландшафта — к примеру, деревня Горки (Абатский район). Иногда названия имеют отсылку к частям тела (Локти, Ишимский район) или элементам одежды (Майка, Сладковский район).
А порой встречаются и более абстрактные и порой даже довольно романтичные наименования. Например, в Исетском районе можно посетить село Рассвет, в Сладковском — побывать в Выстреле и Гуляй-Поле, а в Омутинском — почувствовать запах Свободы. Поселок с мотивирующим названием Подъем есть в Тюменском районе. А в Армизонском можно погулять по Раздолью.
Стоит ли отправляться в Одышку (Бердюжский район) — решать вам. А вот деревню с умилительным названием Малыши (Исеткий район), мы считаем, нужно посетить обязательно.