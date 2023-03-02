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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Малыши, Локти, Одышка: самые забавные названия тюменских поселений

2 марта 2023, 10:59
Фото: 1MI

Озвучены самые смешные названия тюменских поселений

В Тюменской области, по данным переписи населения 2010 года, насчитывается больше 1200 населенных пунктов.

Среди них встречаются деревни и села с довольно стандартными названиями, подобные которым можно увидеть едва ли не в каждом регионе — Киселево, Сосновка, Лесное. Однако есть и необычные наименования: романтичные и звучные — как Рассвет и Выстрел, милые и забавные — как Малыши и Медвежка, широкие и поистине русские — как Раздолье и Гуляй-Поле. Подробнее о них — в материале «Нашего города».

От Бобров до Кукушек

Часто имена деревням и селам дают названия животных. Например, в Викуловском районе есть село Бобры, входящее в состав Каргалинского сельского поселения, и Усть-Барсук. В Казанском районе существует деревня Грачи с населением в чуть более 600 человек, а в Исетском — деревня Кукушки. В Голышмановском городском округе есть деревня Медвежка, располагающаяся на берегах одноименной реки. А в Армизонском районе — поселок с ласковым наименованием Коровинка. Населенный пункт с милым именем Зайкова располагается в 10 километрах от областного центра.

Село Бобры на картеСело Бобры на карте
Деревня Медвежка на картеДеревня Медвежка на карте
Село Бобры на карте
Фото: nashgorod.ru

Солянка с Чесноками

Гастрономические имена — тоже не редкость. В Сладковском районе можно найти деревню с аппетитным названием Каравай, на карте Бердюжского есть «острый» населенный пункт Чесноки. А в Уватском располагается деревня со «вкусным» наименованием Солянка. Ну, и на десерт — Урочище Плюшкино (Нижнетавдинский район).

Деревня Солянка на картеДеревня Солянка на карте
Поселение Чесноки на картеПоселение Чесноки на карте
Деревня Солянка на карте
Фото: nashgorod.ru

Погулять по Раздолью и добраться до Свободы

Часто можно встретить населенные пункты, названные по аналогии с особенностями ландшафта — к примеру, деревня Горки (Абатский район). Иногда названия имеют отсылку к частям тела (Локти, Ишимский район) или элементам одежды (Майка, Сладковский район).

А порой встречаются и более абстрактные и порой даже довольно романтичные наименования. Например, в Исетском районе можно посетить село Рассвет, в Сладковском — побывать в Выстреле и Гуляй-Поле, а в Омутинском — почувствовать запах Свободы. Поселок с мотивирующим названием Подъем есть в Тюменском районе. А в Армизонском можно погулять по Раздолью.

Стоит ли отправляться в Одышку (Бердюжский район) — решать вам. А вот деревню с умилительным названием Малыши (Исеткий район), мы считаем, нужно посетить обязательно.

Деревня Одышка на картеДеревня Одышка на карте
Деревня Малыши на картеДеревня Малыши на карте
Гуляй-Поле на картеГуляй-Поле на карте
Раздолье на картеРаздолье на карте
Поселение Локти на картеПоселение Локти на карте
Деревня Одышка на карте
Фото: nashgorod.ru
#Тюменская область#Вера Романескул#Новости
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