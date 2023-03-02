С 1 апреля весенний призыв в армию начинается и в Тюмени, и в других регионах России. Исключение — районы Крайнего Севера, где призывать на срочную службу в армию РФ начинают на месяц позже, с 1 мая. В 2022 году на месяц позже стартовал и осенний призыв — по причине высокой нагрузки на российские военкоматы, что было связано, как подчеркнули в Минобороны РФ, с проведением частичной мобилизации.