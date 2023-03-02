Posted 2 марта 13:04
Published 2 марта 13:04
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Как правило, призыв в армию весной ежегодно начинается 1 апреля. Этому предшествует указ президента РФ. В 2022 году такой указ вышел в марте, и есть основания предполагать, что в 2023 году его опубликуют также в первый месяц весны. Завершение весеннего призыва — 15 июля. Этот момент в 2023 году, скорее всего, также останется без изменений.
С 1 апреля весенний призыв в армию начинается и в Тюмени, и в других регионах России. Исключение — районы Крайнего Севера, где призывать на срочную службу в армию РФ начинают на месяц позже, с 1 мая. В 2022 году на месяц позже стартовал и осенний призыв — по причине высокой нагрузки на российские военкоматы, что было связано, как подчеркнули в Минобороны РФ, с проведением частичной мобилизации.
По данным на конец февраля 2023 года, нет точных данных относительно того, сколько человек будет призвано на срочную службу в армию в рамках весеннего призыва в 2023 году. Кроме того, пока неизвестно, в какие военные части будут направлены призывники. Эта информация, скорее всего, появится после публикации указа президента о начале весеннего призыва в 2023 году.
В России на срочную службу в армию начинают призывать с 18 лет, предельный возраст призыва — 26 лет. Соответственно, под весенний призыв в 2023 году в Тюмени будут попадать граждане этой возрастной категории — по крайней мере, никаких изменений не анонсировалось.
На разных уровнях уже озвучивались инициативы по поводу увеличения возраста призывников. В частности, его предложили поднять до 30 лет. Несмотря на то что подобные инициативы получают одобрение и со стороны Минобороны РФ, и со стороны президента, никаких конкретных решений по этому поводу пока принято не было и призывной возраст остается прежним.
Депутат ГД РФ генерал Андрей Картаполов, комментируя инициативу о повышении призывного возраста, отметил, что она требует комплексной доработки.
«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон „О воинской обязанности и военной службе“. А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадает под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст».
Период прохождения срочной службы в ВС РФ составляет 12 месяцев. Те, кто отправится в армию по весеннему призыву в 2023 году из Тюмени, вероятно, проведут в воинских частях год, не больше и не меньше. Изменений в закон, который регулирует продолжительность срочной службы, не вносили.
Однако и по этому поводу в правительстве периодически выступают с инициативами и предлагают изменить срок прохождения срочной службы. Комментариев в Минобороны РФ на эту тему пока не давали.
Отсрочку от весеннего призыва в 2023 года в Тюмени имеют некоторые категории граждан. Так, это касается многодетных отцов, студентов, других граждан — при наличии у них соответствующих обстоятельств и уважительных причин.
Отсрочку от призыва в армию в 2023 году весной получают:
Кроме того, отсрочку получают граждане, которые являются опекунами своих пожилых родителей, а также обеспечивающие уход за тяжелобольными родственниками.
В 2022 году перед началом осеннего призыва в армию президент России Владимир Путин распорядился на отправлять срочников на территорию проведения специальной военной операции на Украине. В 2023 году ситуация, скорее всего, не изменится — срочников не будут направлять в зону СВО, в том числе в ЛНР и ДНР, в Херсонскую и Запорожскую области.