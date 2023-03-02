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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Из-за метели и ДТП на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени пробки в 9 баллов

2 марта 2023, 13:01
Фото: 1MI

Тюменские пробки достигли 9 баллов из-за метели и аварии на 50 лет ВЛКСМ

В областной столице 2 марта в вечерний час пик произошло 8 аварий. По данным 2ГИС, из-за ДТП на 50 лет ВЛКСМ возник затор на 2 километра. Пробки в городе к 17:40 оценивались в 8 баллов, но из-за метели заторы на дороге составили 9 баллов.
Сюжет
ДТП

По данным электронных сервисов, на улице 50 лет Октября столкнулись две маршрутки (пострадавших нет). Большие затруднения отмечаются на улице Республики. От Пермякова тянется пробка почти на 3 километра.

Серьёзных заторов на Объездной дороге к 17:40 не зафиксировано. Между тем в городе началась метель, в Тюмени выпадет до 2 мм осадков.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром пробки оценивались в 9 баллов.

Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пробки#Дорожные пробки#Работа#Водители#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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