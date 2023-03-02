Из-за метели и ДТП на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени пробки в 9 баллов

Тюменские пробки достигли 9 баллов из-за метели и аварии на 50 лет ВЛКСМ

В областной столице 2 марта в вечерний час пик произошло 8 аварий. По данным 2ГИС, из-за ДТП на 50 лет ВЛКСМ возник затор на 2 километра. Пробки в городе к 17:40 оценивались в 8 баллов, но из-за метели заторы на дороге составили 9 баллов.

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