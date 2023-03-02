Из-за метели и ДТП на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени пробки в 9 баллов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным электронных сервисов, на улице 50 лет Октября столкнулись две маршрутки (пострадавших нет). Большие затруднения отмечаются на улице Республики. От Пермякова тянется пробка почти на 3 километра.
Серьёзных заторов на Объездной дороге к 17:40 не зафиксировано. Между тем в городе началась метель, в Тюмени выпадет до 2 мм осадков.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром пробки оценивались в 9 баллов.