Из Тюмени в Крым в марте запустят спецпоезда

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 08:24
Из Симферополя поезда будут отправляться еженедельное по четвергам с 9 марта по 6 апреля. Из Тюмени отправки стартуют с 12 марта по воскресеньям. Время в пути составит 3 дня в сторону Симферополя и 2 дня 19 часов в сторону Тюмени. Стоимость ж/д билетов — от 11 тысяч за место в купе и от 4,9 тысяч рублей — в плацкартном вагоне.
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе перевозчика, данное решение — временное. Оно связано с ремонтом инфраструктуры.
«Поезд до Тюмени назначен вместо поезда № 76/75 Симферополь — Омск. Поезд № 76/75 Симферополь — Омск возобновит свой регулярный маршрут в конце апреля: с 27 апреля из Симферополя по четвергам и с 30 апреля из Омска по воскресениям», — пояснили в «Гранд сервис экспресс».
Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из Тюмени в Стамбул начнут летать самолеты. Добраться до крупнейшего города Турции тюменцы смогут всего за пять часов.