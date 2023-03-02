Из Тюмени в Крым в марте запустят спецпоезда

Из Симферополя поезда будут отправляться еженедельное по четвергам с 9 марта по 6 апреля. Из Тюмени отправки стартуют с 12 марта по воскресеньям. Время в пути составит 3 дня в сторону Симферополя и 2 дня 19 часов в сторону Тюмени. Стоимость ж/д билетов — от 11 тысяч за место в купе и от 4,9 тысяч рублей — в плацкартном вагоне.