nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Из Тюмени в Крым в марте запустят спецпоезда

2 марта 2023, 07:30
Фото: 1MI

Из Тюмени в Крым запустят спецпоезда

Из Тюмени в Крым начнут этой весной ездить поезда. Спецпоезда в Симферополь запустит «Гранд сервис экспресс». Курсировать поезда начнут с 9 марта.
Сюжет
Тюмень

Из Симферополя поезда будут отправляться еженедельное по четвергам с 9 марта по 6 апреля. Из Тюмени отправки стартуют с 12 марта по воскресеньям. Время в пути составит 3 дня в сторону Симферополя и 2 дня 19 часов в сторону Тюмени. Стоимость ж/д билетов — от 11 тысяч за место в купе и от 4,9 тысяч рублей — в плацкартном вагоне.

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе перевозчика, данное решение — временное. Оно связано с ремонтом инфраструктуры.

«Поезд до Тюмени назначен вместо поезда № 76/75 Симферополь — Омск. Поезд № 76/75 Симферополь — Омск возобновит свой регулярный маршрут в конце апреля: с 27 апреля из Симферополя по четвергам и с 30 апреля из Омска по воскресениям», — пояснили в «Гранд сервис экспресс».

Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из Тюмени в Стамбул начнут летать самолеты. Добраться до крупнейшего города Турции тюменцы смогут всего за пять часов.

Из Тюмени открывают прямые рейсы в Стамбул на Sukhoi Superjet 100
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поезда#Крым#Железная дорога#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 04:05
В ДТП на тюменской трассе погибла девушка
Сегодня, 03:50
В Садовом товариществе Зелёная роща случился пожар
Сегодня, 03:46
«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег
Сегодня, 02:09
Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала
Вчера, 16:55
Тюменцы стали быстрее находить работу
Вчера, 16:32