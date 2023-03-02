Губернатор Ямала призвал молодежь участвовать в программе «Больше, чем путешествие»

Губернатор ЯНАО призвал молодежь участвовать в программе «Больше, чем путешествие»

В ЯНАО готовят интересные маршруты для победителей программы «Больше, чем путешествие». Губернатор округа Дмитрий Артюхов уверен, что синергия молодых умов, новые друзья и крепкие связи между регионами — фундамент будущего нашей страны. На реализацию проекта будет направлено более 7 млрд. руб.

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