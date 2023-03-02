nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Губернатор Ямала призвал молодежь участвовать в программе «Больше, чем путешествие»

2 марта 2023, 06:58
Фото: тг-канал Дмитрий Артюхов

Губернатор ЯНАО призвал молодежь участвовать в программе «Больше, чем путешествие»

В ЯНАО готовят интересные маршруты для победителей программы «Больше, чем путешествие». Губернатор округа Дмитрий Артюхов уверен, что синергия молодых умов, новые друзья и крепкие связи между регионами — фундамент будущего нашей страны. На реализацию проекта будет направлено более 7 млрд. руб.
Сюжет
ЯНАО
«Отличная новость — расширение федеральной программы „Больше, чем путешествие“. Победители конкурсов получают возможность проехать по уникальным маршрутам, в которые входит не только экскурсионная, но и образовательная программа. Призываю всех обязательно участвовать, в таких поездках рождаются самые лучшие идеи, а впечатления остаются на всю жизнь», — сообщил глава Ямала.

Так, в ближайшие три года на реализацию программы будет направлено более 7 миллиардов рублей.

За счет этих средств победителям конкурсов предоставят сертификаты на турпоездки по уникальным маршрутам и участие в образовательных программах. Ежегодно более 60 тысяч молодых людей смогут отправиться в путешествия.

Напомним, осенью 2022 года Владимир Путин поддержал идею Дмитрия Артюхова выстроить единую систему, чтобы объединить молодежные проекты.

#Валентина Бурнашева#ЯНАО#Проект#Программа
Подпишитесь
Тюменские дороги опять сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 04:05
В ДТП на тюменской трассе погибла девушка
Сегодня, 03:50
В Садовом товариществе Зелёная роща случился пожар
Сегодня, 03:46
«Такие сугробы, что можно застрять!»: в сквере Березовая роща еще не убрали снег
Сегодня, 02:09
Тюменцам напомнили, когда они могут получить выплаты из маткапитала
Вчера, 16:55
Тюменцы стали быстрее находить работу
Вчера, 16:32