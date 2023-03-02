Губернатор Ямала призвал молодежь участвовать в программе «Больше, чем путешествие»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:38
«Отличная новость — расширение федеральной программы „Больше, чем путешествие“. Победители конкурсов получают возможность проехать по уникальным маршрутам, в которые входит не только экскурсионная, но и образовательная программа. Призываю всех обязательно участвовать, в таких поездках рождаются самые лучшие идеи, а впечатления остаются на всю жизнь», — сообщил глава Ямала.
Так, в ближайшие три года на реализацию программы будет направлено более 7 миллиардов рублей.
За счет этих средств победителям конкурсов предоставят сертификаты на турпоездки по уникальным маршрутам и участие в образовательных программах. Ежегодно более 60 тысяч молодых людей смогут отправиться в путешествия.
Напомним, осенью 2022 года Владимир Путин поддержал идею Дмитрия Артюхова выстроить единую систему, чтобы объединить молодежные проекты.