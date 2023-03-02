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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Герой России Владимир Шарпатов отсудил 83 тысячи рублей за оскорбления в чате

2 марта 2023, 04:47
Фото: nashgorod.ru

Герой России Владимир Шарпатов выиграл суд над жителями СНТ

Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов отсудил более 80 тысяч рублей у тюменцев, высказавшихся оскорбительно в его адрес в одном из чатов Viber.
Сюжет
Суд

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, конфликт между Владимиром Шарпатовым и несколькими горожанами разгорелся в чате СНТ» Лесная сказка».

«В данном сообществе были публично распространены сведения в отношении истца, порочащие его честь и достоинство, которые не соответствовали действительности. Данные сведения унижали истца как Героя Российской Федерации и как гражданина», — пояснили в пресс-службе.

С иском о взыскании компенсации морального вреда Владимир Шарпатов обратился в суд. Суд удовлетворил требования Владимира Ильича частично. Признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в чате мессенджера и взыскал с ответчиков в пользу истца 83 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Ленинский суд Тюмени признала экстремистской песню о полицейских и оштрафовала автора группы «Guns Down» на 20 тысяч рублей. Музыканта осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

В Тюмени признали экстремистской песню о полицейских и оштрафовали автора
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Суд#Тюмень#Владимир Шарпатов#Оскорбление#Компенсация морального вреда#Тюменская область
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