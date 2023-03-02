Достаток должен стать нормой: Новые люди в Тюмени покажут, как этого достичь

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев 1 марта заявил, что политсила пойдет на выборы в городскую думу Тюмени. Партия поставила задачу получить максимум мандатов. Ее основная программа — развитие и поддержка людей дела.
«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей — в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать свое дело», — сказал политик на партконференции 1 марта.
Алексей Нечаев назвал ключевые направления региональной политики. Одним из главных принципов станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.
«Наши сторонники и кандидаты — герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель — создать для них новые возможности», — говорит Нечаев.
Для повышения уровня жизни в области Новые люди предлагают поддержать местную промышленность, малый и средний бизнес. Например, доступными кредитами, снижением налогов и госзаказом. Тогда в Тюмени появятся новые рабочие места, бюджет пополнится, а деньги будут оставаться в регионе и работать на его развитие. В таких условиях молодежь сможет добиваться успеха на родине, а не мечтать о переезде в Москву.
Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодежи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодежному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.