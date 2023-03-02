Быстрое зарождение субкультуры ЧВК «Рёдан» в России, Белоруссии и Украине

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Силовики объявили охоту на подростков. И этот тренд тянется с конца февраля. Началось все с облавы на подростков в Москве — а затем силовики начали искать анимешников и в других городах РФ.
Волна беспорядков и задержаний конфликтующих подростков, переходящих границы, уже вышла за пределы страны, «забивы» все чаще устраиваются в украинских городах.
Возможно, что главной целью движения является шок. Шокировать пытаются взрослых. Ведущая канала «Дети и плети» Маргарита Литовская считает, что появление этой молодежной субкультуры закономерно в нынешней ситуации:
«Пытаюсь объяснить, почему подростки участвуют в подобных субкультурах. Поколения меняются, а субкультуры остаются. Если я правильно понимаю теорию, то субкультуры не возникают в культурном вакууме. Мы как существа социальные, не можем существовать без высших ориентиров — это не безопасно с эволюционной точки зрения», - отметила Маргарита Литовская.
Похожий расцвет субкультуры уже был раньше. В 90-е подростки тоже искали свое место в жизни. Причем им было очень сложно — взрослые, которые должны обеспечивать безопасность ребенку сами были жутко нестабильны, а некоторые еще и эмоциональны незрелы.
На данный момент у ЧВК из всего образа есть только стиль одежды. Пока движение не может считаться полноценной субкультурой.
Эксперты полагают, что группы и паблики ЧВК появились буквально за пару недель и являются просто выкупленными ресурсами с нагнанными в подписчики ботами. Возможно кто-то отрабатывает «прайс».
Странность ситуации состоит в том, что ЧВК «Рёдан» становится головной болью не только для РФ и Белоруссии, но и для Украины, где фиксируются вылазки агрессивного молодняка под теми же флагами.
Молодые люди очень часто становились формой протеста против несправедливости окружающего мира и как реакция на любые действия политиков. В нынешней ситуации от позиции молодых и юных зависит дорога в будущее, развитие инфраструктуры, новые направления.
Казус ЧВК «Рёдан» - очередной, но яркий к тому сигнал.