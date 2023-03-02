Быстрое зарождение субкультуры ЧВК «Рёдан» в России, Белоруссии и Украине

Похожий расцвет субкультуры уже был раньше. В 90-е подростки тоже искали свое место в жизни. Причем им было очень сложно — взрослые, которые должны обеспечивать безопасность ребенку сами были жутко нестабильны, а некоторые еще и эмоциональны незрелы.