Более 4 700 близких мобилизованных тюменцев понадобилась психологическая помощь

В Тюменской области увеличилось число социальных гостиных

За помощью в социальные гостиные обратились около 5 тысяч тюменцев, и самыми распространенными вопросами у них стали те, что связаны с правовой, социальной и финансовой темой, сообщают в инфоцентре правительства области.

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