Более 4 700 близких мобилизованных тюменцев понадобилась психологическая помощь

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
К популярным темам, по которым хотят проконсультироваться жители региона, относятся кредитные каникулы, льготы для семей, справки о мобилизации мужчин (куда обращаться) и другие.
По словам руководителя регионального центра «Семья» Елены Перминовой, информацмонные услуги населению оказывают сотрудники разных сфер: работники банка, юристы, судебные приставы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 84 социально значимые услуги, например, ежемесячное детское пособие и другие, жители Тюмени могут получить в электронном формате.