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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Более 4 700 близких мобилизованных тюменцев понадобилась психологическая помощь

2 марта 2023, 18:06
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области увеличилось число социальных гостиных

За помощью в социальные гостиные обратились около 5 тысяч тюменцев, и самыми распространенными вопросами у них стали те, что связаны с правовой, социальной и финансовой темой, сообщают в инфоцентре правительства области.

К популярным темам, по которым хотят проконсультироваться жители региона, относятся кредитные каникулы, льготы для семей, справки о мобилизации мужчин (куда обращаться) и другие.

По словам руководителя регионального центра «Семья» Елены Перминовой, информацмонные услуги населению оказывают сотрудники разных сфер: работники банка, юристы, судебные приставы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 84 социально значимые услуги, например, ежемесячное детское пособие и другие, жители Тюмени могут получить в электронном формате.

Жителям Тюменской области более 80 социальных услуг доступы в электронном формате
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#Елена Чебоксарова#Мобилизация#Частичная мобилизация#Мобилизованные#Родственники#Психологическая помощь#Социальные гостиные#Тюмень
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