Авиарейс Тюмень - Новосибирск задержали на 5 часов

Прибытие рейса №SU 1506 (Аэрофлот) Москва – Тюмень откладывается на 40 минут. Самолёт прибудет в областную столицу к 19:10. По данным «Нашего города» в Тюмени началась метель. За несколько часов в городе выпадет более 1 мм осадков.