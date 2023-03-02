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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Авиарейс Тюмень - Новосибирск задержали на 5 часов

2 марта 2023, 13:39
Фото: 1MI

В аэропорту Рощино задерживаются 2 рейса. На улице метель

В областной столице 2 марта на 5 часов задерживается рейс № S7 5352 Тюмень – Новосибирск. По данным онлайн-табло Рощино, лайнер вылетит в 20:30 по местному времени.
Фото: Скрин онлайн-табло

Прибытие рейса  №SU 1506 (Аэрофлот) Москва – Тюмень откладывается на 40 минут. Самолёт прибудет в областную столицу к 19:10. По данным «Нашего города» в Тюмени началась метель. За несколько часов в городе выпадет более 1 мм осадков.

Сегодня был отменён рейс авиакомпании Utair Тарко Сале – Тюмень, подобное происходит не первый раз.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 февраля Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов.

Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Задержка рейса#Дороги
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