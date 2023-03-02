Авиарейс Тюмень - Новосибирск задержали на 5 часов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Прибытие рейса №SU 1506 (Аэрофлот) Москва – Тюмень откладывается на 40 минут. Самолёт прибудет в областную столицу к 19:10. По данным «Нашего города» в Тюмени началась метель. За несколько часов в городе выпадет более 1 мм осадков.
Сегодня был отменён рейс авиакомпании Utair Тарко Сале – Тюмень, подобное происходит не первый раз.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 февраля Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов.