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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Жителей СНТ «Лесная сказка» оштрафовали за оскорбление в чате Героя России

Сегодня, 11:22
В Тюмени в Ленинский районный суд подал иск Герой России Владимир Шарпатов.

Мужчина потребовал взыскать компенсацию морального вреда со своих соседей СНТ «Лесная сказка». Об этом информирует «КП-Тюмень».

В материалах дела сказано, что жители тюменского СНТ создали в одном из мессенджерах особый чат для обмена информацией.

По словам Шарпатов, сообществе ответчики публично распространили в отношении его сведения не соответствующие действительности. Истец посчитал, что данная информация порочит его честь и достоинство, а также унижает истца как «Героя Российской Федерации и как гражданина».

В группе, на которую пожаловался Шарпатов, состояли около 500 человек.

Суд удовлетворил иск. Ответчики должны выплатить оскорбленному Шарпатову моральную компенсацию в сумме 83 00 рублей и в течение 10 суток опровергнуть изложенную информацию.

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