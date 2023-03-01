Жителей СНТ «Лесная сказка» оштрафовали за оскорбление в чате Героя России

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Мужчина потребовал взыскать компенсацию морального вреда со своих соседей СНТ «Лесная сказка». Об этом информирует «КП-Тюмень».
В материалах дела сказано, что жители тюменского СНТ создали в одном из мессенджерах особый чат для обмена информацией.
По словам Шарпатов, сообществе ответчики публично распространили в отношении его сведения не соответствующие действительности. Истец посчитал, что данная информация порочит его честь и достоинство, а также унижает истца как «Героя Российской Федерации и как гражданина».
В группе, на которую пожаловался Шарпатов, состояли около 500 человек.
Суд удовлетворил иск. Ответчики должны выплатить оскорбленному Шарпатову моральную компенсацию в сумме 83 00 рублей и в течение 10 суток опровергнуть изложенную информацию.