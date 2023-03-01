Заводчица назвала причины агрессии дружелюбных собак

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Агрессию могут спровоцировать безобидные гигиенические процедуры и нежелание подчиняться во время дрессировки. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Собаки ревнуют хозяина, когда тот уделяет больше внимания другому питомцу или даже маленькому ребенку. Нередко псы начинают рычать на лиц, употребивших спиртные напитки. Рычать на хозяина может даже заигравшийся щенок. В этом случае игра должна быть прервана и дана команда «Фу», говорит Летицкая.
Заводчица назвала большой редкостью беспричинное рычание. Безосновательную агрессию по отношению к людям необходимо пресекать с самого детства. Только так удастся избежать нападок в свой адрес.
Псов надо приучать к дисциплине и порядку. Речь идет о кормлении, прогулках, совместном времяпровождении - все в одни и те же часы. Авторитет хозяина подрывает частое потакание и отсутствие запретов. В этом случае собака перестанет подчиняться, и начнет все решать сама, игнорируя владельца, пояснила Мирослава Летицкая.
Она добавила, что нельзя показывать псу страх, когда тот рычит. Это подрывает авторитет хозяина. Бить животное тоже не следует. Это вызывает озлобленность.
Смотреть на агрессивную собаку надо верху вниз и не опускайтесь до уровня ее глаз. Одновременно с этим нужно сменить интонацию на строгую и отругать животное за плохое поведение. Если собака все еще огрызается, необходимо взять ее за шкирку и прижать к земле. Проделывать это нужно до тех пор, пока пес не подчинится, резюмировала эксперт.