Заводчица назвала причины агрессии дружелюбных собак

Смотреть на агрессивную собаку надо верху вниз и не опускайтесь до уровня ее глаз. Одновременно с этим нужно сменить интонацию на строгую и отругать животное за плохое поведение. Если собака все еще огрызается, необходимо взять ее за шкирку и прижать к земле. Проделывать это нужно до тех пор, пока пес не подчинится, резюмировала эксперт.