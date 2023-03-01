Всероссийский проект ГТО будет реализован на платформе «СВОИ»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – программная и нормативная основа физического воспитания населения. Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности россиян. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше. Нормативы ГТО направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей. Тем, кто успешно проходит испытания ГТО, вручаются знаки отличия – бронзовый, серебряный или золотой. С ними гражданам доступны различные поощрения: например, абитуриенты могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ, а студенты – на повышенную стипендию. Сейчас в программе участвуют более 19,4 млн человек, свыше трети из которых имеют знаки отличия. В России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО и в каждом из них любой гражданин может протестировать свои силы абсолютно бесплатно. Комплекс «Готов к труду и обороне», это больше чем тренировки и знаки отличия. В первую очередь ГТО – это всенародное желание стремиться к самосовершенствованию.