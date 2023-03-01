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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Все дети пострадавшей от рук экс-супруга тюменки вернулись домой

1 марта 2023, 08:12
Фото: 1MI

Все дети выжившей после нападения экс-супруга тюменки вернулись домой

Все несовершеннолетние дети тюменки, выжившей после нападения бывшего мужа на улице Тульской, воссоединились с мамой. Об этом «Нашему городу» сообщили в департамент социального развития региона.
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Дети

Напомним, сам инцидент произошел 19 февраля. Мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге и убил ее сожителя и пожилую маму. Сама женщина была ранена. Детей злоумышленник, к счастью, не тронул.

После случившегося многодетная мать оказалась в реанимации. Спустя несколько дней она пришла в себя и была переведена в обычную палату. Накануне женщину выписали из больницы.

Шестеро несовершеннолетних детей тюменки на время были помещены в специальные учреждения — центр «Семья» и «Дом малютки». Почти сразу после выписки женщина забрала их домой.

«Семья воссоединилась, все шестеро несовершеннолетних детей находятся с мамой», — отметили в областном департаменте соцразвития.
В Тюмени медики выписали из больницы многодетную маму. Она выжила после нападения
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#Вера Романескул#Семья#Нападение#Убийство#Дети#Новости#Тюменская область
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