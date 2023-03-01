Все дети пострадавшей от рук экс-супруга тюменки вернулись домой

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, сам инцидент произошел 19 февраля. Мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге и убил ее сожителя и пожилую маму. Сама женщина была ранена. Детей злоумышленник, к счастью, не тронул.
После случившегося многодетная мать оказалась в реанимации. Спустя несколько дней она пришла в себя и была переведена в обычную палату. Накануне женщину выписали из больницы.
Шестеро несовершеннолетних детей тюменки на время были помещены в специальные учреждения — центр «Семья» и «Дом малютки». Почти сразу после выписки женщина забрала их домой.
«Семья воссоединилась, все шестеро несовершеннолетних детей находятся с мамой», — отметили в областном департаменте соцразвития.