Врач Розанов: Запреты и ультиматумы неэффективны в борьбе с курением

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Специалист убежден, что интересы здоровья населения требуют разумного регулирования в этой сфере, пишет bel.ru.
За последние пять лет в России процент курильщиков почти не изменился. На сегодняшний день от никотина зависима треть взрослого населения страны – 33%. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Розанов отмечает, что многие пациенты до сих пор не могут решиться на отказ от вредных привычек – бросить курить или сесть на строгую диету. При этом врач считает, что отказ от курения является, пожалуй, самой действенной из всех мер, которые можно предпринять для снижения смертности в стране.
«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», – подчеркнул Розанов.
Врач отметил, что ультимативные требования терапевтов чаще всего игнорируются. Большинство пациентов давно привыкли к таким запретам, они воспринимают их скорее как дежурные пожелания, чем необходимые для жизни рекомендации.
Поэтому такой категории пациентов требуется принципиально иной подход. Пытаться совершить невозможное и одномоментно исключить все факторы риска точно не нужно. Для начала можно попытаться хотя бы снизить риск до возможного минимума в тех границах, в которых это готов сделать сам пациент.
Доктор напомнил, что основной вред наносит не сам никотин, а именно продукты горения и смолы, которые образуются при выкуривании сигареты.
«Многочисленными научными исследованиями было доказано, что горение табака повышает уровень образующихся вредных химических веществ», – пояснил Розанов.
Поэтому пациентам, которые хотели бы бросить курить, но не могут сделать это в одночасье, можно рекомендовать заменить сигареты на альтернативные бездымные способы потребления никотина. В частности, речь идет о системах нагревания табака. По мнению Александра Розанова, так как в них нет процесса горения, в организм поступает гораздо меньше токсинов.
Розанов убежден, что регулирование и дальше должно убеждать граждан бросить курить полностью, а еще лучше совсем не начинать. Однако люди, которые бросить курить не могут, все же должны знать о возможности перейти на менее вредные в сравнении с традиционным курением альтернативы. Для этого необходимо информировать граждан о возможностях снижения вреда для организма.
«Нельзя ограничиваться исключительно запретительными практиками. Законодательство должно учитывать риски для здоровья всей популяции и стараться минимизировать их наиболее эффективным способом», – резюмировал Розанов.