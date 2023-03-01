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Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Врач Розанов: Запреты и ультиматумы неэффективны в борьбе с курением

1 марта 2023, 07:05
Фото: pxhere.com
Для решения проблемы курения использовать исключительно запретительные практики совершенно неэффективно. Такое мнение высказал директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александра Розанова.

Специалист убежден, что интересы здоровья населения требуют разумного регулирования в этой сфере, пишет bel.ru.

За последние пять лет в России процент курильщиков почти не изменился. На сегодняшний день от никотина зависима треть взрослого населения страны – 33%. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Розанов отмечает, что многие пациенты до сих пор не могут решиться на отказ от вредных привычек – бросить курить или сесть на строгую диету. При этом врач считает, что отказ от курения является, пожалуй, самой действенной из всех мер, которые можно предпринять для снижения смертности в стране.

«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», – подчеркнул Розанов.

Врач отметил, что ультимативные требования терапевтов чаще всего игнорируются. Большинство пациентов давно привыкли к таким запретам, они воспринимают их скорее как дежурные пожелания, чем необходимые для жизни рекомендации.

Поэтому такой категории пациентов требуется принципиально иной подход. Пытаться совершить невозможное и одномоментно исключить все факторы риска точно не нужно. Для начала можно попытаться хотя бы снизить риск до возможного минимума в тех границах, в которых это готов сделать сам пациент.

Доктор напомнил, что основной вред наносит не сам никотин, а именно продукты горения и смолы, которые образуются при выкуривании сигареты.

«Многочисленными научными исследованиями было доказано, что горение табака повышает уровень образующихся вредных химических веществ», – пояснил Розанов.

Поэтому пациентам, которые хотели бы бросить курить, но не могут сделать это в одночасье, можно рекомендовать заменить сигареты на альтернативные бездымные способы потребления никотина. В частности, речь идет о системах нагревания табака. По мнению Александра Розанова, так как в них нет процесса горения, в организм поступает гораздо меньше токсинов.

Розанов убежден, что регулирование и дальше должно убеждать граждан бросить курить полностью, а еще лучше совсем не начинать. Однако люди, которые бросить курить не могут, все же должны знать о возможности перейти на менее вредные в сравнении с традиционным курением альтернативы. Для этого необходимо информировать граждан о возможностях снижения вреда для организма.

«Нельзя ограничиваться исключительно запретительными практиками. Законодательство должно учитывать риски для здоровья всей популяции и стараться минимизировать их наиболее эффективным способом», – резюмировал Розанов.

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