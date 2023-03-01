Врач Розанов: Запреты и ультиматумы неэффективны в борьбе с курением

Розанов убежден, что регулирование и дальше должно убеждать граждан бросить курить полностью, а еще лучше совсем не начинать. Однако люди, которые бросить курить не могут, все же должны знать о возможности перейти на менее вредные в сравнении с традиционным курением альтернативы. Для этого необходимо информировать граждан о возможностях снижения вреда для организма.