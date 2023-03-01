Ван Дейк уверен в том, что Клопп продолжит тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне

По мнению игрока сборной Нидерландов, в английском клубе все игроки довольны руководством немецкого наставника и рассчитывают, что результаты команды улучшатся в ближайшее время. Футболисты готовы отдать ради этого все силы, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.