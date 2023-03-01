Ван Дейк уверен в том, что Клопп продолжит тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Отмечается, что 55-летний специалист пришел на руководящий пост красных в 2015 году.
По мнению игрока сборной Нидерландов, в английском клубе все игроки довольны руководством немецкого наставника и рассчитывают, что результаты команды улучшатся в ближайшее время. Футболисты готовы отдать ради этого все силы, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.
В текущем сезоне «Ливерпуль» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 36 очков после 23 проведенных встреч.
Первая встреча с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала ЛЧ завершилась для команды Клоппа поражением со счетом 2:5.