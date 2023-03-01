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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:24

Многомиллиардный завод построят в Тюменской области

1 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI

В Тюменской области построят крупный завод за 13 млрд рублей

В Уватском районе планируется построить фанерный завод за 13 млрд рублей. Предприятие возведут в поселке Туртас. По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, проект будет реализован организацией ООО «Тюменский Лесопромышленный Комплекс».

Планируется создать более 500 новых рабочих мест.

«Инвестиционный проект компании ООО „Тюменский ЛПК“ включен в перечень приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов. Соответствующее распоряжение утверждено приказом Минпромторга России. Проект реализуется в п. Туртас Уватского района. Объем инвестиций — 13 млрд рублей», — сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Отмечается, что предприятию предоставят лесные участки для заготовки древесины без торгов.

Ранее «Наш город» сообщал, что около областной столицы реализуется проект по строительству домостроительного комбината за 2,2 млрд рублей.

Новый большой завод планируется построить около Тюмени
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#Александр Мязин#Завод#Общество#Тюменцы#Экономика#Деньги#Работа#Производство#Промышленное производство
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