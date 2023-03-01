Многомиллиардный завод построят в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Планируется создать более 500 новых рабочих мест.
«Инвестиционный проект компании ООО „Тюменский ЛПК“ включен в перечень приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов. Соответствующее распоряжение утверждено приказом Минпромторга России. Проект реализуется в п. Туртас Уватского района. Объем инвестиций — 13 млрд рублей», — сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Отмечается, что предприятию предоставят лесные участки для заготовки древесины без торгов.
Ранее «Наш город» сообщал, что около областной столицы реализуется проект по строительству домостроительного комбината за 2,2 млрд рублей.