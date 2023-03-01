Многомиллиардный завод построят в Тюменской области

В Тюменской области построят крупный завод за 13 млрд рублей

В Уватском районе планируется построить фанерный завод за 13 млрд рублей. Предприятие возведут в поселке Туртас. По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, проект будет реализован организацией ООО «Тюменский Лесопромышленный Комплекс».