В тюменском правительстве рассказали, где маленькие дети могут получить раннюю помощь

В Тюменской области развивают систему ранней помощи малышам до 3 лет

В настоящее время раннюю помощь малышам до 3 лет оказывают в 27 организациях региона. Об этом стало известно на состоявшейся сегодня научно-практической конференции «Система ранней помощи в Тюменской области: векторы развития и драйверы роста», сообщают в инфоцентре правительства региона.

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