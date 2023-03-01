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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В тюменском правительстве рассказали, где маленькие дети могут получить раннюю помощь

1 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI

В Тюменской области развивают систему ранней помощи малышам до 3 лет

В настоящее время раннюю помощь малышам до 3 лет оказывают в 27 организациях региона. Об этом стало известно на состоявшейся сегодня научно-практической конференции «Система ранней помощи в Тюменской области: векторы развития и драйверы роста», сообщают в инфоцентре правительства региона.
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Дети

В список муниципальных образований входят четыре службы в четырёх населенных пунктах (Тюмень, Тобольск, Ишим, Омутинское), 19 кабинетов ранней помощи в организациях соцобслуживания, тюменский детсад № 133 и лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Также малышей принимают в СОНКО «Открой мне мир» и «Новые горизонты» в Тюмени.

Директор областного Департамента соцразвития Дмитрий Грамотин рассказал, что на следующем этапе после открытия запланировано обустроить кабинеты ранней помощи в каждой организации.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлый год в Тюменской области появилось на свет 18 038 детей: более 9 тысяч мальчиков и более 8 тысяч девочек.

В Тюменской области родилось 18 тысяч детей. Большая часть из них - мальчики
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#Елена Чебоксарова#Дети#Ранняя помощь#Правительство области#Правительство Тюменской области#Общество#Тюменцы#Пациенты
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