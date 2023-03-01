В тюменском правительстве рассказали, где маленькие дети могут получить раннюю помощь

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В список муниципальных образований входят четыре службы в четырёх населенных пунктах (Тюмень, Тобольск, Ишим, Омутинское), 19 кабинетов ранней помощи в организациях соцобслуживания, тюменский детсад № 133 и лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Также малышей принимают в СОНКО «Открой мне мир» и «Новые горизонты» в Тюмени.
Директор областного Департамента соцразвития Дмитрий Грамотин рассказал, что на следующем этапе после открытия запланировано обустроить кабинеты ранней помощи в каждой организации.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлый год в Тюменской области появилось на свет 18 038 детей: более 9 тысяч мальчиков и более 8 тысяч девочек.