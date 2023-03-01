В Тюмени закрывают аквапарк «ЛетоЛето» на ремонт

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«В период с 12 по 15 марта включительно проживание в отеле недоступно. 13, 14 и 15 марта Термальный курорт «ЛетоЛето» не работает, аквапарк и спа-комплекс будут закрыты для посещения», - сообщается в группе ВК «Термальный курорт «ЛетоЛето» Тюмень».
Здесь планируется построить ещё один бассейн, более того будут проведены организационно-технические работы.
В июле 2022 года «Наш город» сообщал, что аквапарк «ЛетоЛето» ограничил общее число посетителей до 1300 в день.