nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Тюмени закрывают аквапарк «ЛетоЛето» на ремонт

1 марта 2023, 10:00
Фото: 1MI

Тюменский аквапарк и отель «ЛетоЛето» закроют для посетителей

Термальный курорт «ЛетоЛето» закроют на несколько дней. Соответствующее объявление появилось в их группе в ВК. Проживание в отеле тоже будет недоступно из-за ремонтных работ.
«В период с 12 по 15 марта включительно проживание в отеле недоступно. 13, 14 и 15 марта Термальный курорт «ЛетоЛето» не работает, аквапарк и спа-комплекс будут закрыты для посещения», - сообщается в группе ВК «Термальный курорт «ЛетоЛето» Тюмень».

Здесь планируется построить ещё один бассейн, более того будут проведены организационно-технические работы.

В июле 2022 года «Наш город» сообщал, что аквапарк «ЛетоЛето» ограничил общее число посетителей до 1300 в день.

В Тюмени аквапарк «ЛетоЛето» ограничил общее число посетителей до 1300
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Ремонт#Капитальный ремонт#Александр Мязин
Подпишитесь
Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь
Сегодня, 10:43
Пятиэтажное здание бывшего общежития снесут на улице Луначарского в Тюмени
Сегодня, 11:30
Тюменский университет стал одним из лучших
Сегодня, 11:08
Тюменец осужден за незаконную охоту на охраняемой территории
Сегодня, 10:42
Сильный ветер, оттепель и гололед ожидаются в Тюмени
Сегодня, 10:32
Уволенным тюменским чиновникам дадут новые льготы
Сегодня, 09:34