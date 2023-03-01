В Тюмени закрывают аквапарк «ЛетоЛето» на ремонт

Тюменский аквапарк и отель «ЛетоЛето» закроют для посетителей

Термальный курорт «ЛетоЛето» закроют на несколько дней. Соответствующее объявление появилось в их группе в ВК. Проживание в отеле тоже будет недоступно из-за ремонтных работ.