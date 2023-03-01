В Тюмени пройдут масштабные учения

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
«В первой половине дня в районе Червишевского тракта будет наблюдаться скопление специальной техники и работа сотрудников подразделений, задействованных в учениях. Это штатное мероприятие, позволяющее отработать совместные действия сил и средств Тюменского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 марта дачники могут устанавливать мангалы неподалеку от дома. Категорически запрещается устанавливать глухие решётки на окнах в подвалах домов и загромождать эвакуационные пути и выходы.