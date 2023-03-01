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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Тюмени пройдут масштабные учения

1 марта 2023, 08:18
Фото: МЧС

Учения МЧС пройдут в Тюмени 2 марта

В областной столице второго марта пройдут учения. По данным пресс-службы МЧС по Тюменской области, спасатели будут отрабатывать ликвидацию чрезвычайных ситуаций и пожаров.
«В первой половине дня в районе Червишевского тракта будет наблюдаться скопление специальной техники и работа сотрудников подразделений, задействованных в учениях. Это штатное мероприятие, позволяющее отработать совместные действия сил и средств Тюменского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 марта дачники могут устанавливать мангалы неподалеку от дома. Категорически запрещается устанавливать глухие решётки на окнах в подвалах домов и загромождать эвакуационные пути и выходы.

С марта тюменцы смогут жарить шашлыки на расстоянии 5 метров от дома
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Учения#Дороги
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