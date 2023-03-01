В Тюмени сотрудники полиции вновь дежурят около ЦУМа. Видео

Вчера «Наш город» сообщал, о дежурстве сотрудников МВД в этом районе. Они ждали возможных стычек с активистами «ЧВК Рёдан». Очевидцы отмечают, что около ЦУМа полиция опрашивала всех подростков и осматривала сумки. Часть людей в форме проводила с подростками разъяснительные беседы, молодых людей вносили в список.