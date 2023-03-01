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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Тюмени сотрудники полиции вновь дежурят около ЦУМа. Видео

1 марта 2023, 13:33

Тюменские полицейские снова дежурят около ЦУМа. Видео

Сотрудники полиции 1 марта вновь дежурят возле ЦУМа. Стражи порядка обходят территорию по периметру, но никого не проверяют.
Сюжет
Тюмень
Видео: Наш город

По данным корреспондента «Нашего города», полицейские дежурили здесь вечером. На входе проверка не проводится.

Вчера «Наш город» сообщал, о дежурстве сотрудников МВД в этом районе. Они ждали возможных стычек с активистами «ЧВК Рёдан». Очевидцы отмечают, что около ЦУМа полиция опрашивала всех подростков и осматривала сумки. Часть людей в форме проводила с подростками разъяснительные беседы, молодых людей вносили в список.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Проверка#Тюмень#Цум#ТРЦ#Люди#Погода#Видео
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