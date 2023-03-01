nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:41

Published Сегодня, 01:41

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

В Тюмени первый день весны будет снежным

1 марта 2023, 01:41
Фото: 1MI

В Тюмени 1 марта весь день будет идти снег

В первый весенний день в городе ожидается снежная и пасмурная погода. Снег снова будет идти в течение всего дня. Об этом сообщает Гисметео.

Утром синоптики обещают - 4 градуса, днем столбики термометров опустятся до - 2.
К вечеру похолодает до - 4… -5 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 4 — 5 м/с.

Сегодняшний день будет на 5 минут длиннее, чем предыдущий.

Ранее «Наш город» сообщал, что за несколько дней в Тюмени выпало много снега. Местные жители жалуются на состояние городских улиц. С утра к уборке территорий привлечено 669 единиц спецтехники.

За четыре выходных в Тюмени выпало много снега
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Погода#Погода в Тюмени#Прогноз#Прогноз погоды#Синоптики#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Снег
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на «ЧВК Рёдан». Видео
28 февраля 13:01
Трассу Тюмень - Омск открыли для движения через 1,5 часа работы автокранов. Фото
28 февраля 12:27
В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест
28 февраля 12:17
В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео
28 февраля 11:43
Медпомощь потребовалась юному тюменцу во время посещения ТЦ
28 февраля 11:27