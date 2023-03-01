В Тюмени первый день весны будет снежным

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
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Updated Сегодня, 01:45
Утром синоптики обещают - 4 градуса, днем столбики термометров опустятся до - 2.
К вечеру похолодает до - 4… -5 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 4 — 5 м/с.
Сегодняшний день будет на 5 минут длиннее, чем предыдущий.
Ранее «Наш город» сообщал, что за несколько дней в Тюмени выпало много снега. Местные жители жалуются на состояние городских улиц. С утра к уборке территорий привлечено 669 единиц спецтехники.