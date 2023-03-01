В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям

Директор городского Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин рассказал, что контракты на проведение ремонтных работ уже заключены и подрядчики найдены. В настоящее время остаётся только дождаться потепления, чтобы приступить к реконструкции дорог.