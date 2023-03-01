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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям

1 марта 2023, 15:29
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени в рамках нацпроекта приведут в порядок около 3 км дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тюмени планируют привести в порядок четыре улицы: Пролетарская, Щербакова, Энергетиков и 30 лет Победы. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Директор городского Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин рассказал, что контракты на проведение ремонтных работ уже заключены и подрядчики найдены. В настоящее время остаётся только дождаться  потепления, чтобы приступить к реконструкции дорог.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце апреля запланировано начать ремонт путепровода в районе Плеханово и 140 участков дорог протяженностью более двухсот километров.

Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста
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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Новости тюмени#Общество#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Безопасные качественные дороги#Нацпроекты
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