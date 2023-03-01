В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Директор городского Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин рассказал, что контракты на проведение ремонтных работ уже заключены и подрядчики найдены. В настоящее время остаётся только дождаться потепления, чтобы приступить к реконструкции дорог.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце апреля запланировано начать ремонт путепровода в районе Плеханово и 140 участков дорог протяженностью более двухсот километров.