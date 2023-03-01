В Тюмени откроется новый филиал «Вкусно и точка»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Также в преддверии открытия для участников мастер-класса проведут экскурсию по кухне и производственным зонам. Тюменцы одними из первых в стране смогут узнать секретный рецепт бургера Биг Хит.
Вдобавок гости смогут проследить за процессом приготовления блюд ресторана быстрого питания и лично проконтролировать соблюдение стандартов качества.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что посетители одного из ресторанов сети «Вкусно — и точка» обнаружили в зале заведения тараканов. Насекомое, бегущее по полу, любители полакомиться бургерами сняли на видео.