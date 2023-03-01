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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Тюмени откроется новый филиал «Вкусно и точка»

1 марта 2023, 06:51
Фото: 1MI

На улице Республики в Тюмени 7 марта начнет работу новый филиал «Вкусно и точка»

6 марта за день до открытия новой точки сеть ресторанов проведет мастер-класс «Биг Хит Шоу», в ходе которого участники узнают секрет приготовления бургера Биг Хит и смогут приготовить его самостоятельно.
Сюжет
Тюмень

Также в преддверии открытия для участников мастер-класса проведут экскурсию по кухне и производственным зонам. Тюменцы одними из первых в стране смогут узнать секретный рецепт бургера Биг Хит.

Вдобавок гости смогут проследить за процессом приготовления блюд ресторана быстрого питания и лично проконтролировать соблюдение стандартов качества.

«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что посетители одного из ресторанов сети «Вкусно — и точка» обнаружили в зале заведения тараканов. Насекомое, бегущее по полу, любители полакомиться бургерами сняли на видео.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Тюмень#Тюменская область
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