В Тюмени коллекция старых фото местного жителя помогла при реставрации храма

Фотограф снимал монастырь с конца 1980 годов. Тогда храм был разрушен. Его состояние называли плачевным. В начале 2000-х годов власти решили восстановить святыню, однако у реставраторов не было изображения фресок купола. У Павлычева они остались на слайдах. Специалисты использовали их при реставрации.