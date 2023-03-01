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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Тюмени коллекция старых фото местного жителя помогла при реставрации храма

Сегодня, 10:26
Житель Тюмени Андрей Павлычев собрал коллекцию уникальных фотографий, сделанных в Тюменской области много лет назад.

Снимки Андрея Павлычева помогли при реставрации Свято-Троицкого монастыря. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Фотограф снимал монастырь с конца 1980 годов. Тогда храм был разрушен. Его состояние называли плачевным. В начале 2000-х годов власти решили восстановить святыню, однако у реставраторов не было изображения фресок купола. У Павлычева они остались на слайдах. Специалисты использовали их при реставрации.

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