В Тюмени коллекция старых фото местного жителя помогла при реставрации храма

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Снимки Андрея Павлычева помогли при реставрации Свято-Троицкого монастыря. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Фотограф снимал монастырь с конца 1980 годов. Тогда храм был разрушен. Его состояние называли плачевным. В начале 2000-х годов власти решили восстановить святыню, однако у реставраторов не было изображения фресок купола. У Павлычева они остались на слайдах. Специалисты использовали их при реставрации.